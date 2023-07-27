沙特收購麥巴比 天價轉會有幾癲？ 國際 20:59 2023/07/27 分享： 分享： 說到近日體壇的頭號議題，絕對是沙特阿拉伯球會希拉爾（Al Hilal）開出3億歐元（約25.9億港元）的天文數字轉會費，向法國巴黎聖日耳門（PSG）提出收購法國前鋒麥巴比（Kylian Mbappe）。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 Twitter轉商標 鋪路美版微信 2023/07/26 Twitter轉商標 鋪路美版微信 歐洲機票太便宜 鼓勵碳排放？ 今日 歐洲機票太便宜 鼓勵碳排放？ 保守黨守住一席 辛偉誠絕處逢生？ 2023/07/26 保守黨守住一席 辛偉誠絕處逢生？ 波蘭超越英國論 在野工黨炒作？ 2023/07/23 波蘭超越英國論 在野工黨炒作？ 泰國選舉拆局 皮塔前景不妙 2023/07/20 泰國選舉拆局 皮塔前景不妙 你可能感興趣 Twitter轉商標 鋪路美版微信 20:52 2023/07/26 Twitter轉商標 鋪路美版微信 歐洲機票太便宜 鼓勵碳排放？ 今日 13:18 歐洲機票太便宜 鼓勵碳排放？ 保守黨守住一席 辛偉誠絕處逢生？ 20:45 2023/07/26 保守黨守住一席 辛偉誠絕處逢生？ 最新專欄文章 國金札記 - Twitter轉商標 鋪路美版微信？ 今日 Twitter轉商標 鋪路美版微信？ 國金札記 - 機票太便宜 變相鼓勵碳排放？ 2023/07/26 機票太便宜 變相鼓勵碳排放？ 國金札記 - 保守黨守住1席 辛偉誠絕處逢生？ 2023/07/25 保守黨守住1席 辛偉誠絕處逢生？ 國金札記 - 「波蘭超越英國」論 只為攻擊保守黨？ 2023/07/24 「波蘭超越英國」論 只為攻擊保守黨？ 國金札記 - 泰國選舉拆局 皮塔政途黯淡 2023/07/21 泰國選舉拆局 皮塔政途黯淡 運動員 沙特阿拉伯 法國 巴黎 皇家馬德里 美斯 C朗拿度 足球 收購