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沙特收購麥巴比 天價轉會有幾癲？

國際 20:59 2023/07/27

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說到近日體壇的頭號議題，絕對是沙特阿拉伯球會希拉爾（Al Hilal）開出3億歐元（約25.9億港元）的天文數字轉會費，向法國巴黎聖日耳門（PSG）提出收購法國前鋒麥巴比（Kylian Mbappe）。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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