美孳息曲綫或趨峭並延至明年

美國聯儲局於7月議息會議上，一如市場預期加息0.25厘，將聯邦基金利率目標區間上調至5.25至5.5厘（點擊圖片放大）。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭預期，美國核心消費者物價指數（CPI）將於7月和8月繼續放緩，孳息曲綫（Yield Curve）將於未來數月開始走峭，且該走勢會延續至2024年全年。

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趙耀庭表示：

盡管聯儲局表示，可能於年底前再加息1次，但料當前利率已達到周期高峰，聯儲局緊縮周期已經結束。 通脹放緩迹象持續，在下次聯邦公開市場委員會會議於9月召開前，繼續預期核心CPI將於7月和8月繼續放緩。

鷹派聲明 鴿派記者會

盡管聯儲局明顯希望，透過表示仍有可能加息來抑制金融條件放寬，但主席鮑威爾明確表示，聯儲局即將結束加息。他提到，自2022年3月以來，聯儲局已將聯邦基金利率上調5.25厘，並強調當前貨幣政策具限制性。

孳息曲綫或開始走峭

聯儲局或已接近緊縮周期尾聲，我們預期2024年全年期間政策利率將持續下行。不過，趙耀庭指出......

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編輯：蕭悅潾

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