安踏復增長 基金料增持

安踏體育（02020）經過去年盈利倒退，今年有望恢復增長，因為中央政策向體育用品消費傾斜，可以成為股價催化劑，並且再成為紅底股；而股價正在營造雙底形態，只待突破牛熊分界綫。

安踏去年收入上升9%至

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