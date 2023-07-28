安踏復增長 基金料增持 財金專欄 2023/07/28 分享： 分享： 安踏體育（02020）經過去年盈利倒退，今年有望恢復增長，因為中央政策向體育用品消費傾斜，可以成為股價催化劑，並且再成為紅底股；而股價正在營造雙底形態，只待突破牛熊分界綫。 安踏去年收入上升9%至 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股真轉勢了嗎？（第四版） 2023/07/27 港股真轉勢了嗎？（第四版） 中字股實力談 - 政治局挺市 中金增盈利 2023/07/27 政治局挺市 中金增盈利 中字股實力談 - 牛熊綫是坑不是坑 北水淨流入78億元（第四版） 2023/07/26 牛熊綫是坑不是坑 北水淨流入78億元（第四版） 中字股實力談 - 消費要提振 招行得益大 2023/07/26 消費要提振 招行得益大 中字股實力談 - 恒指牛熊綫是「坑位」還是「坑人位」（第四版） 2023/07/25 恒指牛熊綫是「坑位」還是「坑人位」（第四版） 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 體育用品股 國家體育總局 FILA 安踏體育（02020） 人民幣