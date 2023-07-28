中大校董改革風波 火花中仍有得傾？ 財金專欄 2023/07/28 分享： 分享： 中大校董會的改革似乎難以風平浪靜，繼早前「8號波」下擦出火花，近日支持不同改革方案的陣營更劍拔弩張。但有政圈和中大中人都指，各方分歧並非大至「無得傾」，仍有迴旋空間。 多方共贏方案 逾千校友聯署 話說本月 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 區會委任佔4成 各黨鴨子划水爭位 2023/07/27 區會委任佔4成 各黨鴨子划水爭位 有政戲 - 區議會谷投票率 是否「硬任務」？ 2023/07/26 區議會谷投票率 是否「硬任務」？ 有政戲 - 港星雙城競爭 追回流失的機會 2023/07/25 港星雙城競爭 追回流失的機會 有政戲 - 「天之驕子」AO高流失 港府加碼填空缺 2023/07/24 「天之驕子」AO高流失 港府加碼填空缺 有政戲 - 談國安法文章惹熱議 「靖海侯」緣何急澄清 2023/07/21 談國安法文章惹熱議 「靖海侯」緣何急澄清 大學 張宇人 鄧家彪 劉國勳 大學教育 梁熙 香港中文大學