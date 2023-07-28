中大校董改革風波 火花中仍有得傾？

中大校董會的改革似乎難以風平浪靜，繼早前「8號波」下擦出火花，近日支持不同改革方案的陣營更劍拔弩張。但有政圈和中大中人都指，各方分歧並非大至「無得傾」，仍有迴旋空間。

多方共贏方案 逾千校友聯署

話說本月

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