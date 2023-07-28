沙特收購麥巴比 天價轉會有幾癲？ 財金專欄 2023/07/28 分享： 分享： 說到近日體壇的頭號議題，絕對是沙特阿拉伯球會希拉爾開出3億歐元（約25.9億港元）的天文數字轉會費，向法國巴黎聖日耳門（PSG）提出收購法國前鋒麥巴比。 天價轉會費之外，有國家主權基金背後撑腰的希拉爾， ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 沙特收購麥巴比 天價轉會有幾癲？ 2023/07/27 沙特收購麥巴比 天價轉會有幾癲？ 國金札記 - Twitter轉商標 鋪路美版微信？ 2023/07/27 Twitter轉商標 鋪路美版微信？ 國金札記 - 機票太便宜 變相鼓勵碳排放？ 2023/07/26 機票太便宜 變相鼓勵碳排放？ 國金札記 - 保守黨守住1席 辛偉誠絕處逢生？ 2023/07/25 保守黨守住1席 辛偉誠絕處逢生？ 國金札記 - 「波蘭超越英國」論 只為攻擊保守黨？ 2023/07/24 「波蘭超越英國」論 只為攻擊保守黨？ 法國 足球 巴黎 沙特阿拉伯 歐元 美元