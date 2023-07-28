沙特收購麥巴比 天價轉會有幾癲？

說到近日體壇的頭號議題，絕對是沙特阿拉伯球會希拉爾開出3億歐元（約25.9億港元）的天文數字轉會費，向法國巴黎聖日耳門（PSG）提出收購法國前鋒麥巴比。

天價轉會費之外，有國家主權基金背後撑腰的希拉爾，

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