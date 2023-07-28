  • 29°C
香港時間 : 2023728日 (週五) 01:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

沙特收購麥巴比 天價轉會有幾癲？

財金專欄 2023/07/28

分享：

分享：

說到近日體壇的頭號議題，絕對是沙特阿拉伯球會希拉爾開出3億歐元（約25.9億港元）的天文數字轉會費，向法國巴黎聖日耳門（PSG）提出收購法國前鋒麥巴比。

天價轉會費之外，有國家主權基金背後撑腰的希拉爾，

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

最新專欄文章

沙特收購麥巴比 天價轉會有幾癲？
2023/07/27
沙特收購麥巴比 天價轉會有幾癲？
國金札記 - Twitter轉商標 鋪路美版微信？
2023/07/27
Twitter轉商標 鋪路美版微信？
國金札記 - 機票太便宜 變相鼓勵碳排放？
2023/07/26
機票太便宜 變相鼓勵碳排放？
國金札記 - 保守黨守住1席 辛偉誠絕處逢生？
2023/07/25
保守黨守住1席 辛偉誠絕處逢生？
國金札記 - 「波蘭超越英國」論 只為攻擊保守黨？
2023/07/24
「波蘭超越英國」論 只為攻擊保守黨？
法國 足球 巴黎 沙特阿拉伯 歐元 美元

上一篇文章

息口高企未轉向 港樓調整看經濟

下一篇文章

破內需負循環 下半年經濟重點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

有政戲 - 區會委任佔4成 各黨鴨子划水爭位
區會委任佔4成 各黨鴨子划水爭位
東盟機遇須深耕 港助集資拓創科
東盟機遇須深耕 港助集資拓創科
選股情報 - 遏通脹 先睇糧
遏通脹 先睇糧
專家樓論 - 推不動換樓鏈
推不動換樓鏈
國金札記 - Twitter轉商標 鋪路美版微信？
Twitter轉商標 鋪路美版微信？
國情知聞 - 7月重要會議 為房地產而開
7月重要會議 為房地產而開