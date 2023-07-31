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滙豐范卓雲：國策發力 迎三大投資機遇

財金猛人追蹤 08:29 2023/07/31

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港股自5月底低位V形反彈至6月中兩萬點上方後，一直處於調整期，不過上周現突破。

滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲在接受《Money Times》專訪時表示，受惠政治局會議穩經濟政策出台，港股政策風險溢價有望收窄，盈利亦有望上調，不排除會上調港股目標。

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范卓雲認為，受惠政治局會議強調穩經濟和活躍資本市場政策，下半年中港股市投資展望改善，目前中港股市巨大的風險溢價可望收窄，該行預期市場可能上調在港上市中資股盈利預測以反映中國復甦前景改善，不過盈利上調空間仍要視乎具體政策細節和落地執行的情況。

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撰文 : 劉雅文 Moneytimes

欄名 : MT專訪

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