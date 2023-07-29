港股如回調 吸納好時機 財金專欄 2023/07/29 分享： 分享： 港股過去一周走勢峰迴路轉，政治局會議令港股起死回生。恒生指數四日升1248點，接連升破多個阻力位，下周可以重上二萬和挑戰20300點，但要留意8月是港股全年表現第二差月份，或會阻礙港股上升空間。 恒指昨 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 好友未收韁 北水73億添力 恒指下一站203（第四版） 2023/07/28 好友未收韁 北水73億添力 恒指下一站203（第四版） 中字股實力談 - 安踏復增長 基金料增持 2023/07/28 安踏復增長 基金料增持 中字股實力談 - 港股真轉勢了嗎？（第四版） 2023/07/27 港股真轉勢了嗎？（第四版） 中字股實力談 - 政治局挺市 中金增盈利 2023/07/27 政治局挺市 中金增盈利 中字股實力談 - 牛熊綫是坑不是坑 北水淨流入78億元（第四版） 2023/07/26 牛熊綫是坑不是坑 北水淨流入78億元（第四版） 恒生指數 恒生中國企業指數 上海證券交易所綜合股價指數 中共中央政治局 中國住房和城鄉建設部 東方海外國際（00316） 海豐國際（01308） 中遠海控（01919） 印花稅 人民幣