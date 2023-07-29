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港股如回調 吸納好時機

財金專欄 2023/07/29

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港股過去一周走勢峰迴路轉，政治局會議令港股起死回生。恒生指數四日升1248點，接連升破多個阻力位，下周可以重上二萬和挑戰20300點，但要留意8月是港股全年表現第二差月份，或會阻礙港股上升空間。

恒指昨

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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