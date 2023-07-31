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高盛：會議啟動「政策市」 薦15隻國策股惠港股

研究報告 13:37 2023/07/31

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7月政治局會議展示出，中央會出台更多政策寬鬆來恢復經濟信心，明顯改善市場氣氛。高盛認為，會議啟動了「政策市」，股市的技術反彈窗口已經打開。至於反彈能否轉化成更長的上升趨勢，仍要視乎實際落地的政策表現。

高盛整理了過去3次「分析當前經濟形勢」的政治局會議聲明，可以見到對前景判斷的多次明顯轉向，中央現在認知到「經濟恢復是一個波浪式發展、曲折式前進的過程」，並承認「國內需求不足」，就避免了過往看經濟「穩中向好」，扣住重大刺激政策不發，從而令市場失去信心的惡果。

專訪 滙豐私銀范卓雲 談港股三大機遇【下一頁

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資金看到這份政治局會聲明後，紛紛重新押注中港股市，再次冀望中央真正兌現救市政策。高盛最新數據顯示，其對沖基金客戶上周二淨買入中國股票，創9個月以來最快速度。高盛跟蹤的11個行業板塊內，對沖基金淨買入其中9個，對非必需消費品股，必需消費品股，金融股，材料股和工業股的買入最為顯著。不過高盛亦指出，後市需要有政策的跟進和實施，才能維持是次的市場復甦。該行的經濟學家預計以下措施會出現：

一、第三季下調存款準備金率25個基點，第四季下調政策利率10個基點，以降低實際利率；

二、繼續擴張性的財政立場，強調消費，支持戰略性重要產業，盡管由於土地銷售下降和高（地方）政府槓桿，廣泛的赤字支出可能會比2022年更低。

三、推出進一步的房地產放寬措施，重點關注「保交樓」、支持選定開發商的融資、刺激一綫城市的購房需求、支持城中村改造。

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總括而言，高盛認為政治局會議支持經濟增長的政策取向，是看好中國股市技術性反彈的關鍵因素，配合下半年一系列增長動能，例如庫存周期、政策發力、業績期後盈利預測的向上修正趨勢、相對便宜的估值等因素，高盛重申對境內外股票的超配建議。在股票層面上，高盛看好能較好受惠刺激政策的企業，特別是在平台經濟、消費服務、電動車供應鏈、可再生能源、高端製造、新基建和房地產。

高盛整理了一系列中港美股市中的受惠股，本文整理出中15隻在港上市受惠股，包括：

1：騰訊控股 （00700）

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2：美團 （03690）

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3：網易 （09999）

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撰文 : 陳煒傑 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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