歐元見1.08可吸納 財金專欄 2023/07/31 分享： 分享： 歐央行於上周議息會後聲明與6月時相比明顯偏鴿，並顯現出對經濟憂慮，令市場對9月加息感質疑。歐央行在貨幣政策上是緊盯着聯儲局，由於現市場估歐美加息同近尾聲，在息率因素互相抵銷下，料歐元暫趨橫行。倘出現極 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 日央行有推升日圓意圖？ 今日 日央行有推升日圓意圖？ 英鎊維持1.32目標 今日 英鎊維持1.32目標 日圓料邁向135 今日 日圓料邁向135 澳元66美仙吸納 今日 澳元66美仙吸納 紐元60至64美仙上落 今日 紐元60至64美仙上落 你可能感興趣 日央行有推升日圓意圖？ 今日 01:00 日央行有推升日圓意圖？ 英鎊維持1.32目標 今日 01:00 英鎊維持1.32目標 日圓料邁向135 今日 01:00 日圓料邁向135 最新專欄文章 日央行有推升日圓意圖？ 今日 日央行有推升日圓意圖？ 加元1.3至1.33徘徊 今日 加元1.3至1.33徘徊 紐元60至64美仙上落 今日 紐元60至64美仙上落 澳元66美仙吸納 今日 澳元66美仙吸納 日圓料邁向135 今日 日圓料邁向135 中國 經濟 美國 美元 通脹 加息 日本 外滙 貨幣政策 英鎊