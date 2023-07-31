歐元見1.08可吸納

歐央行於上周議息會後聲明與6月時相比明顯偏鴿，並顯現出對經濟憂慮，令市場對9月加息感質疑。歐央行在貨幣政策上是緊盯着聯儲局，由於現市場估歐美加息同近尾聲，在息率因素互相抵銷下，料歐元暫趨橫行。倘出現極

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