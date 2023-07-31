英鎊維持1.32目標

英經濟確存不少隱憂，始終7.9%不是一個低通脹率。所以除非英經濟嚴重轉惡，在英倫銀行還有着大幅加息預期下，料英鎊滙價暫還仍能看高一綫。本周四英倫銀行將議息，加息25基點把息率推上5.25厘是市場共識，

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