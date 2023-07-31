日央行於上周議息會後把10年債息「嚴格限制」上限水平，由原先0.5%上調至1%。意味日央行將容許10年債息可有更多上升空間。此舉被市場視正向收緊貨幣政策方向邁進。當歐美加息周期近尾聲，日央行還出手收緊

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