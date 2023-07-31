澳元66美仙吸納 財金專欄 2023/07/31 分享： 分享： 本周二，甚至今年餘下澳央行議息會，市場估計加息機率不高。但這並不代表澳元將失去支持。息率只是影響貨幣其中因素，但對澳元還需留意商品變化，隨油價走強這可有利推高整體商品價格。另隨亞洲兩主要貨幣人民幣及日 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 日央行有推升日圓意圖？ 今日 日央行有推升日圓意圖？ 歐元見1.08可吸納 今日 歐元見1.08可吸納 英鎊維持1.32目標 今日 英鎊維持1.32目標 日圓料邁向135 今日 日圓料邁向135 紐元60至64美仙上落 今日 紐元60至64美仙上落 你可能感興趣 日央行有推升日圓意圖？ 今日 01:00 日央行有推升日圓意圖？ 歐元見1.08可吸納 今日 01:00 歐元見1.08可吸納 英鎊維持1.32目標 今日 01:00 英鎊維持1.32目標 最新專欄文章 日央行有推升日圓意圖？ 今日 日央行有推升日圓意圖？ 加元1.3至1.33徘徊 今日 加元1.3至1.33徘徊 紐元60至64美仙上落 今日 紐元60至64美仙上落 日圓料邁向135 今日 日圓料邁向135 英鎊維持1.32目標 今日 英鎊維持1.32目標 中國 經濟 美國 美元 通脹 加息 日本 外滙 貨幣政策 英鎊