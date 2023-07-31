本周二，甚至今年餘下澳央行議息會，市場估計加息機率不高。但這並不代表澳元將失去支持。息率只是影響貨幣其中因素，但對澳元還需留意商品變化，隨油價走強這可有利推高整體商品價格。另隨亞洲兩主要貨幣人民幣及日

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