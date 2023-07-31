紐元60至64美仙上落

當美國及歐元區的加息周期近尾聲紓緩環球經濟壓力；當中國又準備推出方案刺激經濟；當亞洲區內兩大貨幣人民幣及日圓又相繼靠穩，這對澳紐貨幣都可視為利好。或許疲弱的國際奶價會妨礙紐元上升能力，但只要紐元穩定，

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