加元1.3至1.33徘徊

加拿大經濟靠輸入移民推動這講法實不足為過。據當地統計數字指，去年加拿大人口增長是自1957年來最大，成全球首20個人口增長最快國家。今年又再接再厲推出人才移民計劃料可延續推動當地經濟。受惠油價高企及美

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