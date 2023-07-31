日央行有推升日圓意圖？ 財金專欄 2023/07/31 分享： 分享： 當歐美加息周期幾近尾聲，日央行仍傾向收緊貨幣政策，難免給予人其強日圓的意圖。 上周不論是聯儲局或歐央行議息會，有兩個訊息是明顯。首先，兩央行在其議息會後所發表的聲明異常一致，均表示往後議息會加息與否，將 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元見1.08可吸納 今日 歐元見1.08可吸納 英鎊維持1.32目標 今日 英鎊維持1.32目標 日圓料邁向135 今日 日圓料邁向135 澳元66美仙吸納 今日 澳元66美仙吸納 紐元60至64美仙上落 今日 紐元60至64美仙上落 你可能感興趣 歐元見1.08可吸納 今日 01:00 歐元見1.08可吸納 英鎊維持1.32目標 今日 01:00 英鎊維持1.32目標 日圓料邁向135 今日 01:00 日圓料邁向135 最新專欄文章 加元1.3至1.33徘徊 今日 加元1.3至1.33徘徊 紐元60至64美仙上落 今日 紐元60至64美仙上落 澳元66美仙吸納 今日 澳元66美仙吸納 日圓料邁向135 今日 日圓料邁向135 英鎊維持1.32目標 今日 英鎊維持1.32目標 中國 經濟 美國 美元 通脹 加息 日本 外滙 貨幣政策 英鎊