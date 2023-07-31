日央行有推升日圓意圖？

當歐美加息周期幾近尾聲，日央行仍傾向收緊貨幣政策，難免給予人其強日圓的意圖。

上周不論是聯儲局或歐央行議息會，有兩個訊息是明顯。首先，兩央行在其議息會後所發表的聲明異常一致，均表示往後議息會加息與否，將

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