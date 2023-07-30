油元深不見底 沙特展望2030 國際 21:55 2023/07/30 分享： 分享： 就算最終未能成功以3億歐元（約25.8億港元）天價收購法國射手麥巴比（Kylian Mbappe），沙特阿拉伯深不見底的「油元」，無疑已經改變世界足球的秩序，甚至影響整個足球世界的發展。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 Twitter轉商標 鋪路美版微信 2023/07/26 Twitter轉商標 鋪路美版微信 歐洲機票太便宜 鼓勵碳排放？ 2023/07/29 歐洲機票太便宜 鼓勵碳排放？ 保守黨守住一席 辛偉誠絕處逢生？ 2023/07/26 保守黨守住一席 辛偉誠絕處逢生？ 波蘭超越英國論 在野工黨炒作？ 2023/07/23 波蘭超越英國論 在野工黨炒作？ 泰國選舉拆局 皮塔前景不妙 2023/07/20 泰國選舉拆局 皮塔前景不妙 你可能感興趣 Twitter轉商標 鋪路美版微信 20:52 2023/07/26 Twitter轉商標 鋪路美版微信 歐洲機票太便宜 鼓勵碳排放？ 13:27 2023/07/29 歐洲機票太便宜 鼓勵碳排放？ 保守黨守住一席 辛偉誠絕處逢生？ 20:45 2023/07/26 保守黨守住一席 辛偉誠絕處逢生？ 最新專欄文章 國金札記 - 沙特收購麥巴比 天價轉會有幾癲？ 2023/07/28 沙特收購麥巴比 天價轉會有幾癲？ 國金札記 - Twitter轉商標 鋪路美版微信？ 2023/07/27 Twitter轉商標 鋪路美版微信？ 國金札記 - 機票太便宜 變相鼓勵碳排放？ 2023/07/26 機票太便宜 變相鼓勵碳排放？ 國金札記 - 保守黨守住1席 辛偉誠絕處逢生？ 2023/07/25 保守黨守住1席 辛偉誠絕處逢生？ 國金札記 - 「波蘭超越英國」論 只為攻擊保守黨？ 2023/07/24 「波蘭超越英國」論 只為攻擊保守黨？ 運動 沙特阿拉伯 C朗拿度 穆罕默德本薩勒曼 主權基金 世界盃 體育賽事 足球