內地客怕繳「重稅」 湧港血拼情不再？

香港和內地通關，港人本期待內地客重臨，湧港血拼購物，但現實卻不似預期；新趨勢反而是港人一窩蜂北上吃喝玩樂，影響香港市道。

內地海關打擊走私 增抽查打稅

剛過去的周末（7月29日），多達22.4萬港人從6個

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