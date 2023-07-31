內地客怕繳「重稅」 湧港血拼情不再？ 財金專欄 2023/07/31 分享： 分享： 香港和內地通關，港人本期待內地客重臨，湧港血拼購物，但現實卻不似預期；新趨勢反而是港人一窩蜂北上吃喝玩樂，影響香港市道。 內地海關打擊走私 增抽查打稅 剛過去的周末（7月29日），多達22.4萬港人從6個 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 中大校董改革風波 火花中仍有得傾？ 2023/07/28 中大校董改革風波 火花中仍有得傾？ 有政戲 - 區會委任佔4成 各黨鴨子划水爭位 2023/07/27 區會委任佔4成 各黨鴨子划水爭位 有政戲 - 區議會谷投票率 是否「硬任務」？ 2023/07/26 區議會谷投票率 是否「硬任務」？ 有政戲 - 港星雙城競爭 追回流失的機會 2023/07/25 港星雙城競爭 追回流失的機會 有政戲 - 「天之驕子」AO高流失 港府加碼填空缺 2023/07/24 「天之驕子」AO高流失 港府加碼填空缺 小紅書 深圳 口岸 羅湖 深圳灣 人民幣