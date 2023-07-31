油元深不見底 沙特展望2030

就算最終未能成功以3億歐元（約25.8億港元）天價收購法國射手麥巴比，沙特阿拉伯深不見底的「油元」，無疑已經改變世界足球的秩序，甚至影響整個足球世界的發展。

雖然沙特自2018年開始舉辦賽車、網球、拳擊

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