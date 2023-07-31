油元深不見底 沙特展望2030 財金專欄 2023/07/31 分享： 分享： 就算最終未能成功以3億歐元（約25.8億港元）天價收購法國射手麥巴比，沙特阿拉伯深不見底的「油元」，無疑已經改變世界足球的秩序，甚至影響整個足球世界的發展。 雖然沙特自2018年開始舉辦賽車、網球、拳擊 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 油元深不見底 沙特展望2030 2023/07/30 油元深不見底 沙特展望2030 國金札記 - 沙特收購麥巴比 天價轉會有幾癲？ 2023/07/28 沙特收購麥巴比 天價轉會有幾癲？ 國金札記 - Twitter轉商標 鋪路美版微信？ 2023/07/27 Twitter轉商標 鋪路美版微信？ 國金札記 - 機票太便宜 變相鼓勵碳排放？ 2023/07/26 機票太便宜 變相鼓勵碳排放？ 國金札記 - 保守黨守住1席 辛偉誠絕處逢生？ 2023/07/25 保守黨守住1席 辛偉誠絕處逢生？ 沙特阿拉伯 足球 世界盃 體育賽事 歐元 美元