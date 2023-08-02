洪灝評惠譽下調美國國債評級（港股反彈預測第二版)

惠譽下調美國國債評級的這個決定有些奇怪：

- 惠譽認為美國兩黨的債務上限之爭傷害了美國信譽，管理惡化。但如是，惠譽應該在債務上限討論的時候下調評級，而不是現在；

- 惠譽認為美國債務高企，赤字將大幅上升，槓桿率遠超過了最高評級要求。惠譽還認為美國經濟在今年四季度到明年一季度衰退的概率較大。但是這個情況市場早已了然於胸。而正是美國今年赤字上升，維持了美國經濟今年的強勢；

- 美國長債的期限溢價term premium在下行，顯示市場對於美債需求旺盛。換言之，市場對於美債很有信心。

因此，惠譽這次評級下調與2011年那次歷史性美債評級下調不一樣，這次更像是一個政治宣言。如果這次下調評級是對於民主黨的批評，但我們都知道債務上限危機其實是共和黨想利用債務上限討論來踢政治足球而導致的，那麼惠譽顯得有失偏頗了。

如果惠譽下調美債評級只是在表達自己的政治意見，也沒有提出更多的新的資訊，那麼市場不應該受到太多困擾。反之，如果市場認為美債評級下調使風險溢價上升，那麼美債收益率反而會因為風險偏好下降而下降，或者說市場對於美債的需求反而會上升。

惠譽曾在五月預警過這次評級的下調。這次評級下調反映出來的惠譽對於美國政治的態度以及對於美國經濟衰退的擔憂將加速美聯儲結束其緊縮週期，那麼美債收益率下降（美債價格上升)、風險偏好回暖（美股創新高)的概率反而將進一步上升。當然，當下的市場需要一些時間消化剛剛發生的所有的一切，以及上述博弈的邏輯。

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洪灝：港股反彈預測的上沿不變

思睿集團合夥人、首席經濟學家洪灝在綫上交流，就中國政策、港股等市場最為關注的問題，分享了自己的觀點。

洪灝認為，港股、A股的交易區間上沿仍然維持不變。



決策者在思考、比較

政策一定是在路上

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中小型企業急需幫助

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依然維持港股

交易區間上沿不變

問：在這個大環境下，對港股市場和A股，你的最新觀點是怎樣的？

洪灝：我的看法還是沒有變。

因為畢竟我們交易區間的預測，3400點是我們的上沿，其實它是在去年10月底發《買買買》報告的那個時候定出來的。

經歷了9個多月，其實它還是經得起時間的考驗。

因為我們每年11月做預測，現在已經是7月底了。

時間過得非常快，我覺得沒有必要改變。

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詳細分析，敬請登入。



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