服裝股收息  摩通：波司登有進一步增長潛力

服裝股普遍都可以維持每年派息，因而吸引以收息為主的投資者注意。銷售羽絨服裝為主的波司登 （03998） ，本年度預測股息率為5.6厘，按收息股而言未算最吸引，不過波司登在過去幾年，其業績反映盈利續增長，派息亦年年加，實為優質收息股。

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對於喜愛「食息」的投資者而言，理想的收息股應為業務穩定並持續增長，因而可以支持派息年年增長，令投資者可遠期收息。過去幾年波司登的業務及派息表現，正正符合這條件。

派息穩定 勝同業

與其他幾隻服裝股比較，以收息角度考量，波司登都較優勝。首先，藍籌服裝股申洲國際 （02313） 股息率偏低，現時預測本年度的股息率約為2.4厘，難吸引「好息者」的興趣。

另一隻服裝股滔搏 （06110） ，雖然預測股息率與波司登相若，惟滔搏在2021及2022年度因為盈利倒退而減派息；另外，主打男性服裝的中國利郎 （01234） 近年亦曾多次減派股息。

以上幾隻服裝股中，只有波司登在過去幾年波動市況中，維持業務及派息增長。

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撰文：錢家鋒

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