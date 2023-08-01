復星財富李曉翀：先進封裝最「煞食」

執筆之時，發現，現時半導體行業景氣度反轉的順序中，先進封裝已經供不應求，成為市場追捧的首選。



首先，來自Al領域算力增長，GPU龍頭英偉達（美：NVDA）本年第一季業績及指引超預期已反映。根據公開資料，現時英偉達的主力產品A100及H100均採用台積電的CoWoS 2.5D封裝，A100採用7nm製程，最高配備80GB HBM 2E，H100則採用4nm製程，並配備最高 80GB HBM3。

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可見，兩種主要的GPU產品都需要CoWoS 2.5D封裝。講返CoWoS這種封裝技術，是台積電與賽靈思（Xilinx）在2012年共同開發，該封裝技術成為高性能和高功率的實際行業標準，除了CoWos，還有Chiplet、HBM-TSV等先進封裝技術。



掌握這類技術的台積電（台：2330），當然受益下單需求，台積電近期業績會上亦表示相關供應的緊張程度至少到2024年尾。台積電為了滿足源源不斷的需求，正在積極擴展CoWoS封裝產能，外媒報道台積電證實規劃斥資近900億元新台幣，在竹科轄下銅鑼科學園區設立先進封裝的晶圓廠。



根據Yole數據，2021年全球封裝市場總營收為844億美元，其中先進封裝佔比44%，市場規模達374億美元。Yole預計2027年全球封裝市場規模為1221億美元，其中先進封裝市場規模為650億美元，佔比將提升至53%。



隨著AI訓練模型發展，算力需求急劇增加，催生了HBM的應用。而HBM的高焊盤數和短跡線長度要求需要2.5D先進封裝技術，這在PCB甚至封裝基板上是無法實現的。



由於目前幾乎所有的HBM系統都封裝在CoWoS上，所有先進的人工智能加速器都使用HBM，因此幾乎所有領先的數據中心GPU都是台積電封裝在CoWos上的。



台積電CoWoS為代表的先進封裝技術是目前HBM與CPU/GPU處理器集成的主流方案，可惜，產能無法滿足市場需求，英偉達終於「頂唔順」，據韓國媒體報道，英偉達考慮將接近一成的2.5D封裝訂單交給三星電子，而候選企業還包括安靠及日月光旗下封測廠。

可見，無論順流逆流，最後都是玩供求，現時，先進封裝最「煞食」。

筆者為證監會持牌人，執筆之時，沒有持有上述股票。

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