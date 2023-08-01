  • 29°C
香港時間 : 2023801日 (週二) 09:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

跟巨擘落戶 看好俄亥俄州

財金猛人追蹤 08:00 2023/08/01

分享：

分享：

近年來，全球都在討論ESG（Environmental環境保護、Social社會責任、 Govence企業管治）這個議題，不少企業都將其納入發展藍圖中的重要一環。

在環境保護方面，除了一般的減碳、減排等之外，開發可持續發展能源成為了熱門項目。

■太陽能發電  成熱門項目

隨着市場對清潔能源的需求增長，太陽能發電因其清潔、可再生等特性，成為市場上的熱門項目之一。

聯合國政府間氣候變化專門委員會在最新氣候報告中指出，太陽能是2030年減少淨温室氣體排放的潛在貢獻最大的能源來源。

點擊圖片放大

隨着美國對多晶硅太陽能光伏設備的需求也不斷增長，美國私人能源公司Invenergy早前宣布與中國太陽能設備製造商LONGi合作，投資6億美元建設工業基地發展相關項目，當中約2.2億美元是在俄亥俄州興建一個面積約110萬平方尺的陽能電池板生產工廠。

Invenergy是著名的能源公司，一直專注於開發、建造、擁有和營運可再生能源和天然氣發電設施，在全球範圍內擁有超過30個項目，公司的客戶包括企業、公共機構和公用事業。

Invenergy預計這個工廠落成後，每年產能達5GW的電力，相當於去年美國所有公用事業級太陽能裝置容量的一半。

這是繼亞馬遜（美：AMZN）、本田汽車、LG新能源、芯片大廠英特爾（美：INTC）後，再有企業在俄亥俄州進行大型投資。

哥倫布中央俄亥俄州建設和建築工會理事長Dorsey Hager（Executive secretary-treasurer of the Columbus/Central Ohio Building & Construction Trades Council）指出，這個發展項目將會為150個建築業工會帶來就業機會。

當工廠投入服務後，又會提供約850個工程、行政等相關的職位。Invenergy的投資計劃將為當地帶來就業機會，也這意味着將有大量勞動人口移居到俄亥俄州，並刺激當地的消費、內需和住屋需求。

此外，這個大型基建項目需要數年才可完成，為租務市場帶來大量收入穩定的長期租戶。當項目建設完成後，在廠房工作的工人和管理層便成為新一批的穩定租客。

■物業價低水  是入市良機

俄亥俄州的就業和經濟發展因為這些大型企業的進駐而蓬勃起來，筆者認為趁現在的物業價格仍然處於低水平的狀態，是趁機入市並尋找未來升勢的好時機。

 

撰文：Capstone 72創辦人胡寶兒

編輯：葉麗雯

 

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

...

撰文 : 胡寶兒 Capstone 72創辦人

欄名 : 72致富法則

相關文章

土地產權 買樓要識
2023/07/08
土地產權 買樓要識
海外置業考慮 自住或是投資
2023/07/29
海外置業考慮 自住或是投資

你可能感興趣

土地產權 買樓要識
13:51 2023/07/08
土地產權 買樓要識
海外置業考慮 自住或是投資
13:04 2023/07/29
海外置業考慮 自住或是投資

最新專欄文章

海外置業考慮 自住或是投資
2023/07/29
海外置業考慮 自住或是投資
美國學生公寓 100萬港元有交易
2023/07/20
美國學生公寓 100萬港元有交易
亞馬遜進駐俄亥俄州的啟示
2023/07/13
亞馬遜進駐俄亥俄州的啟示
土地產權 買樓要識
2023/07/08
土地產權 買樓要識
在美國賺錢 真要交稅嗎？
2023/07/01
在美國賺錢 真要交稅嗎？
海外物業 移民 汽車 就業 太陽能 新能源 經濟 低水 美國 人口

上一篇文章

洪灝：港股反彈預測的上沿不變

下一篇文章

復星財富李曉翀：先進封裝最「煞食」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【追蹤女股神】納指再衝高 Cathie Wood卻只沽不買（一文盡覽ARK最新買賣清單）
【追蹤女股神】納指再衝高 Cathie Wood卻只沽不買（一文盡覽ARK最新買賣清單）
洪灝：港股反彈預測的上沿不變
洪灝：港股反彈預測的上沿不變
滙豐范卓雲：國策發力 迎三大投資機遇
滙豐范卓雲：國策發力 迎三大投資機遇
4大妙方達成財務自由
4大妙方達成財務自由
曾淵滄點評內房科網 最看好這隻股
曾淵滄點評內房科網 最看好這隻股
曾淵滄：港股不會重回熊市
曾淵滄：港股不會重回熊市