跟巨擘落戶 看好俄亥俄州

近年來，全球都在討論ESG（Environmental環境保護、Social社會責任、 Govence企業管治）這個議題，不少企業都將其納入發展藍圖中的重要一環。

在環境保護方面，除了一般的減碳、減排等之外，開發可持續發展能源成為了熱門項目。

■太陽能發電 成熱門項目

隨着市場對清潔能源的需求增長，太陽能發電因其清潔、可再生等特性，成為市場上的熱門項目之一。

聯合國政府間氣候變化專門委員會在最新氣候報告中指出，太陽能是2030年減少淨温室氣體排放的潛在貢獻最大的能源來源。

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隨着美國對多晶硅太陽能光伏設備的需求也不斷增長，美國私人能源公司Invenergy早前宣布與中國太陽能設備製造商LONGi合作，投資6億美元建設工業基地發展相關項目，當中約2.2億美元是在俄亥俄州興建一個面積約110萬平方尺的陽能電池板生產工廠。

Invenergy是著名的能源公司，一直專注於開發、建造、擁有和營運可再生能源和天然氣發電設施，在全球範圍內擁有超過30個項目，公司的客戶包括企業、公共機構和公用事業。

Invenergy預計這個工廠落成後，每年產能達5GW的電力，相當於去年美國所有公用事業級太陽能裝置容量的一半。

這是繼亞馬遜（美：AMZN）、本田汽車、LG新能源、芯片大廠英特爾（美：INTC）後，再有企業在俄亥俄州進行大型投資。

哥倫布中央俄亥俄州建設和建築工會理事長Dorsey Hager（Executive secretary-treasurer of the Columbus/Central Ohio Building & Construction Trades Council）指出，這個發展項目將會為150個建築業工會帶來就業機會。

當工廠投入服務後，又會提供約850個工程、行政等相關的職位。Invenergy的投資計劃將為當地帶來就業機會，也這意味着將有大量勞動人口移居到俄亥俄州，並刺激當地的消費、內需和住屋需求。

此外，這個大型基建項目需要數年才可完成，為租務市場帶來大量收入穩定的長期租戶。當項目建設完成後，在廠房工作的工人和管理層便成為新一批的穩定租客。

■物業價低水 是入市良機

俄亥俄州的就業和經濟發展因為這些大型企業的進駐而蓬勃起來，筆者認為趁現在的物業價格仍然處於低水平的狀態，是趁機入市並尋找未來升勢的好時機。

撰文：Capstone 72創辦人胡寶兒

編輯：葉麗雯

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