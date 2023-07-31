美國經濟強勁 通脹回落有變數？ 國際 20:52 2023/07/31 分享： 分享： 股市果然是經濟的領先指標，還記得去年底，經歷聯儲局連番急速加息，加上俄烏戰局未定，歐洲能源危機結局難料，當時的氣氛十分之悲觀，主流意見都對美國經濟前景看得很淡，認定經濟衰退在即。一片風聲鶴唳之中，標指卻在去年尾「偷步」見底，到上周公布的美國次季國內生產總值（GDP）出乎意料強勁，按年升2.4%，美股已從低位回升30%。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 油元深不見底 沙特展望2030 今日 油元深不見底 沙特展望2030 沙特收購麥巴比 天價轉會有幾癲？ 2023/07/29 沙特收購麥巴比 天價轉會有幾癲？ Twitter轉商標 鋪路美版微信 2023/07/26 Twitter轉商標 鋪路美版微信 歐洲機票太便宜 鼓勵碳排放？ 2023/07/29 歐洲機票太便宜 鼓勵碳排放？ 保守黨守住一席 辛偉誠絕處逢生？ 2023/07/26 保守黨守住一席 辛偉誠絕處逢生？ 你可能感興趣 油元深不見底 沙特展望2030 今日 18:44 油元深不見底 沙特展望2030 沙特收購麥巴比 天價轉會有幾癲？ 13:45 2023/07/29 沙特收購麥巴比 天價轉會有幾癲？ Twitter轉商標 鋪路美版微信 20:52 2023/07/26 Twitter轉商標 鋪路美版微信 最新專欄文章 油元深不見底 沙特展望2030 今日 油元深不見底 沙特展望2030 國金札記 - 油元深不見底 沙特展望2030 今日 油元深不見底 沙特展望2030 國金札記 - 沙特收購麥巴比 天價轉會有幾癲？ 2023/07/28 沙特收購麥巴比 天價轉會有幾癲？ 國金札記 - Twitter轉商標 鋪路美版微信？ 2023/07/27 Twitter轉商標 鋪路美版微信？ 國金札記 - 機票太便宜 變相鼓勵碳排放？ 2023/07/26 機票太便宜 變相鼓勵碳排放？ 經濟數據表現 經濟 宏觀分析 美股 加息 美國聯儲局 美國 通脹