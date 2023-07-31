美國經濟強勁 通脹回落有變數？

股市果然是經濟的領先指標，還記得去年底，經歷聯儲局連番急速加息，加上俄烏戰局未定，歐洲能源危機結局難料，當時的氣氛十分之悲觀，主流意見都對美國經濟前景看得很淡，認定經濟衰退在即。一片風聲鶴唳之中，標指卻在去年尾「偷步」見底，到上周公布的美國次季國內生產總值（GDP）出乎意料強勁，按年升2.4%，美股已從低位回升30%。

...