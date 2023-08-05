一手貨尾量高企 增添樓市下行壓力

加息陰霾籠罩下，一手成交量亦出現放緩，引致新盤餘貨存量急增。據代理統計，最新一手貨尾已升至1.9萬伙，面對供應量攀升，以及息口高企影響承接力，發展商開價更為克制，長遠或影響樓價反彈勢頭，甚至添加下行壓力。

美國加息步伐未遏止，上周美聯儲一如預期加息，本港銀行亦作跟隨，令最優惠利率升至15年以來新高，並由去年9月起，連加5次息。不單止供樓人士負擔日益加重，未入市的準買家也不敢輕舉妄動，就算新盤已搶去二手購買力，但成交量仍未如理想，7月一手交投約635宗，與6月相若，已連續兩個月交投量低於1,000宗。

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一手成交放緩也直接推高貨尾量，據中原資料，截至今年第2季，一手貨尾量達1.9萬伙，為2003年後新高，若以2021年全年一手成交約1.7萬伙為例，現存貨尾已超越1年的吸納量，估計下半年可有逾萬伙全新盤登場，發展商為求突圍而出，開價上自然更忍手，避免因定價過高出現趕客。

另一方面，銷情欠佳的新盤，發展商為求盡快清貨尾，加速資金回籠，往往擴大樓價折扣，甚至劈價賣樓，連帶二手也受波及，畢竟購買力已被新盤搶走，二手業主為求沽貨套現，被迫加入劈價戰，促使二手樓價易跌難升，甚至一浪低於一浪，最終引致蝕讓個案上升，進一步打擊樓市信心。

樓市要突破目前逆境，除息口因素外，本地經濟能否持續回勇，也是一大關鍵，據政府資料，第二季本地生產總值（GDP）按年上升1.5%，但相比第一季上升2.9%有所放緩，同時也低於市場預期的3.5%，假如往後兩個季度可受政府政策刺激，導致進一步轉好，可為樓市注入新動力。

記者：李偉航

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