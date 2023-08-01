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PGIM：美儲加息周期到盡頭

財金專欄 2023/08/01

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聯儲局的加息行動即將結束，現階段已進入貨幣政策微調期，隨着市場波動性降低，新一輪的債券牛市周期逐漸形成。

聯儲局最新一次會議完結過後，不感到意外的是，市場解讀出的信息是加息周期已步入尾聲。當然，聯儲局主

...

撰文 : Tom Porcelli 保德信固定收益首席美國經濟師
Robert Tipp 保德信固定收益首席投資策略師，全球債券主管

欄名 : 名家觀點

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