PGIM：美儲加息周期到盡頭 財金專欄 2023/08/01 分享： 分享： 聯儲局的加息行動即將結束，現階段已進入貨幣政策微調期，隨着市場波動性降低，新一輪的債券牛市周期逐漸形成。 聯儲局最新一次會議完結過後，不感到意外的是，市場解讀出的信息是加息周期已步入尾聲。當然，聯儲局主 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : Tom Porcelli 保德信固定收益首席美國經濟師Robert Tipp 保德信固定收益首席投資策略師，全球債券主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 信銀國際：日股吸引力大增 2023/07/28 信銀國際：日股吸引力大增 首源投資：新興市場優秀企業前景亮麗 2023/07/27 首源投資：新興市場優秀企業前景亮麗 瑞銀：A股修復 最少升10% 2023/07/26 瑞銀：A股修復 最少升10% 施羅德：偏好債券多於股票 2023/07/25 施羅德：偏好債券多於股票 施羅德：資金流入再生能源行業 2023/07/21 施羅德：資金流入再生能源行業 經濟 美國 通脹 加息 金融 貨幣政策 投資策略 減息 債券 議息