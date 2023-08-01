應對北上消費熱 港如何再展優勢？ 財金專欄 2023/08/01 分享： 分享： 香港復常，消費和旅遊被港府形容為推動經濟兩大火車頭，但近來香港市面晚上明顯淡靜，尤其周末周日；反觀內地深圳等地，多個大型商場卻人頭湧湧，不時聽到港式廣東話。面對此新趨勢，香港須急謀對策。 內地交通快捷 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 內地客怕繳「重稅」 湧港血拼情不再？ 2023/07/31 內地客怕繳「重稅」 湧港血拼情不再？ 有政戲 - 中大校董改革風波 火花中仍有得傾？ 2023/07/28 中大校董改革風波 火花中仍有得傾？ 有政戲 - 區會委任佔4成 各黨鴨子划水爭位 2023/07/27 區會委任佔4成 各黨鴨子划水爭位 有政戲 - 區議會谷投票率 是否「硬任務」？ 2023/07/26 區議會谷投票率 是否「硬任務」？ 有政戲 - 港星雙城競爭 追回流失的機會 2023/07/25 港星雙城競爭 追回流失的機會 香港 人民幣 零售 餐廳 餐飲 深圳 飲品 高鐵 玩樂 私家醫院