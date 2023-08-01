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應對北上消費熱 港如何再展優勢？

財金專欄 2023/08/01

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香港復常，消費和旅遊被港府形容為推動經濟兩大火車頭，但近來香港市面晚上明顯淡靜，尤其周末周日；反觀內地深圳等地，多個大型商場卻人頭湧湧，不時聽到港式廣東話。面對此新趨勢，香港須急謀對策。

內地交通快捷

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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