應對北上消費熱 港如何再展優勢？

香港復常，消費和旅遊被港府形容為推動經濟兩大火車頭，但近來香港市面晚上明顯淡靜，尤其周末周日；反觀內地深圳等地，多個大型商場卻人頭湧湧，不時聽到港式廣東話。面對此新趨勢，香港須急謀對策。

內地交通快捷

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