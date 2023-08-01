美國經濟仍強通脹回落添變數

股市果然是經濟的領先指標，去年底經歷聯儲局連番急速加息，加上俄烏戰局未定，歐洲能源危機結局難料，當時的氣氛十分悲觀，主流意見都對美國經濟前景看得很淡，認定經濟衰退在即。惟標指卻在去年尾「偷步」見底，到

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