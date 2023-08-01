  • 28°C
香港時間 : 2023801日 (週二) 02:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國經濟仍強通脹回落添變數

財金專欄 2023/08/01

分享：

分享：

股市果然是經濟的領先指標，去年底經歷聯儲局連番急速加息，加上俄烏戰局未定，歐洲能源危機結局難料，當時的氣氛十分悲觀，主流意見都對美國經濟前景看得很淡，認定經濟衰退在即。惟標指卻在去年尾「偷步」見底，到

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

最新專欄文章

美國經濟強勁 通脹回落有變數？
2023/07/31
美國經濟強勁 通脹回落有變數？
油元深不見底 沙特展望2030
2023/07/31
油元深不見底 沙特展望2030
國金札記 - 油元深不見底 沙特展望2030
2023/07/31
油元深不見底 沙特展望2030
國金札記 - 沙特收購麥巴比 天價轉會有幾癲？
2023/07/28
沙特收購麥巴比 天價轉會有幾癲？
國金札記 - Twitter轉商標 鋪路美版微信？
2023/07/27
Twitter轉商標 鋪路美版微信？
經濟 美國 美股 通脹 加息 就業 GDP 食品 極端天氣 能源危機

上一篇文章

擴消費二十條 撑起復星旅文

下一篇文章

中國經濟「加槓桿」新議
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

國金札記 - 油元深不見底 沙特展望2030
油元深不見底 沙特展望2030
國情知聞 - 樓市新論 重大改變
樓市新論 重大改變
又到港股尋寶時
又到港股尋寶時
有政戲 - 內地客怕繳「重稅」 湧港血拼情不再？
內地客怕繳「重稅」 湧港血拼情不再？
宏觀眼界 - 今周A股升？
今周A股升？
投資廣角鏡 - 百富電子支付被低估
百富電子支付被低估