美國經濟仍強通脹回落添變數 財金專欄 2023/08/01 分享： 分享： 股市果然是經濟的領先指標，去年底經歷聯儲局連番急速加息，加上俄烏戰局未定，歐洲能源危機結局難料，當時的氣氛十分悲觀，主流意見都對美國經濟前景看得很淡，認定經濟衰退在即。惟標指卻在去年尾「偷步」見底，到 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 美國經濟強勁 通脹回落有變數？ 2023/07/31 美國經濟強勁 通脹回落有變數？ 油元深不見底 沙特展望2030 2023/07/31 油元深不見底 沙特展望2030 國金札記 - 油元深不見底 沙特展望2030 2023/07/31 油元深不見底 沙特展望2030 國金札記 - 沙特收購麥巴比 天價轉會有幾癲？ 2023/07/28 沙特收購麥巴比 天價轉會有幾癲？ 國金札記 - Twitter轉商標 鋪路美版微信？ 2023/07/27 Twitter轉商標 鋪路美版微信？ 經濟 美國 美股 通脹 加息 就業 GDP 食品 極端天氣 能源危機