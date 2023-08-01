擴消費二十條 撑起復星旅文 財金專欄 2023/08/01 分享： 分享： 發改委二十條擴大消費措施出台，刺激港股昨日衝高，可惜低收，但政策反映中央下半年催谷內需的決心。而旅遊文化消費更放在二十條前列，相信下半年旅遊消費動力不會弱於上半年，復星旅遊文化（01992）今年恢復盈 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【港股8月把脈】港股1825億成交 市場等「好」數出（第四版） 2023/07/31 【港股8月把脈】港股1825億成交 市場等「好」數出（第四版） 中字股實力談 - 港股如回調 吸納好時機 2023/07/29 港股如回調 吸納好時機 中字股實力談 - 好友未收韁 北水73億添力 恒指下一站203（第四版） 2023/07/28 好友未收韁 北水73億添力 恒指下一站203（第四版） 中字股實力談 - 安踏復增長 基金料增持 2023/07/28 安踏復增長 基金料增持 中字股實力談 - 港股真轉勢了嗎？（第四版） 2023/07/27 港股真轉勢了嗎？（第四版） 市盈率 三亞 中國國務院 中國發改委 復星旅遊文化（01992） 人民幣 板塊