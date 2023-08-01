  • 28°C
香港時間 : 2023801日 (週二) 02:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

擴消費二十條 撑起復星旅文

財金專欄 2023/08/01

分享：

分享：

發改委二十條擴大消費措施出台，刺激港股昨日衝高，可惜低收，但政策反映中央下半年催谷內需的決心。而旅遊文化消費更放在二十條前列，相信下半年旅遊消費動力不會弱於上半年，復星旅遊文化（01992）今年恢復盈

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 【港股8月把脈】港股1825億成交 市場等「好」數出（第四版）
2023/07/31
【港股8月把脈】港股1825億成交 市場等「好」數出（第四版）
中字股實力談 - 港股如回調 吸納好時機
2023/07/29
港股如回調 吸納好時機
中字股實力談 - 好友未收韁 北水73億添力 恒指下一站203（第四版）
2023/07/28
好友未收韁 北水73億添力 恒指下一站203（第四版）
中字股實力談 - 安踏復增長 基金料增持
2023/07/28
安踏復增長 基金料增持
中字股實力談 - 港股真轉勢了嗎？（第四版）
2023/07/27
港股真轉勢了嗎？（第四版）
市盈率 三亞 中國國務院 中國發改委 復星旅遊文化（01992） 人民幣 板塊

上一篇文章

組合拳擴內需 穩民企振樓市

下一篇文章

美國經濟仍強通脹回落添變數
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

國金札記 - 油元深不見底 沙特展望2030
油元深不見底 沙特展望2030
國情知聞 - 樓市新論 重大改變
樓市新論 重大改變
又到港股尋寶時
又到港股尋寶時
有政戲 - 內地客怕繳「重稅」 湧港血拼情不再？
內地客怕繳「重稅」 湧港血拼情不再？
宏觀眼界 - 今周A股升？
今周A股升？
投資廣角鏡 - 百富電子支付被低估
百富電子支付被低估