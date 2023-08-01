擴消費二十條 撑起復星旅文

發改委二十條擴大消費措施出台，刺激港股昨日衝高，可惜低收，但政策反映中央下半年催谷內需的決心。而旅遊文化消費更放在二十條前列，相信下半年旅遊消費動力不會弱於上半年，復星旅遊文化（01992）今年恢復盈

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