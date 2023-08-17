【通脹偵察站】印度禁大米出口 累泰國精米售價升2成（持續更新）

【印度禁大米出口 累泰國精米售價升2成】印度日前禁止大米出口，引發米價連鎖上漲效應。市場大米供應短缺，連帶泰國本土精米售價按周升2成至每噸2.1萬泰銖（約4633港元）。基準白米（包含5%碎米）每噸出口價格升至610美元（約4775港元），創11年新高。

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