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【通脹偵察站】抵通脹目標 烏拉圭減息（持續更新）

財金 13:40 2023/08/16

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烏拉圭減息】烏拉圭7月份通脹率跌至2018年低點後，該國央行宣布再度減息，繼上個月下調基準利率50個基點後，新近再將基準利率下調75個基點至10厘。大多數經濟師預計央行會減息50個基點，即減幅高於預期。

...

撰文 : 許江明

欄名 : 通脹偵察站

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