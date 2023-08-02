【通脹偵察站】日央行委員：不排除日本通脹可持續高於2%目標（持續更新）

【日央行委員：不排除日本通脹可持續高於2%目標】日本央行6月會議紀錄顯示，有委員認為，考慮到企業薪酬及定價行為變化，國內通脹率可能會維持高於央行2%的目標，不排除央行低估了日本通脹可持續性的可能性。也有委員認為，通脹持續高於2%的風險仍然很高。

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