  • 31°C
香港時間 : 2023802日 (週三) 11:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【通脹偵察站】日央行委員：不排除日本通脹可持續高於2%目標（持續更新）

財金 10:56 2023/08/02

分享：

分享：

日央行委員：不排除日本通脹可持續高於2%目標】日本央行6月會議紀錄顯示，有委員認為，考慮到企業薪酬及定價行為變化，國內通脹率可能會維持高於央行2%的目標，不排除央行低估了日本通脹可持續性的可能性。也有委員認為，通脹持續高於2%的風險仍然很高。

...

撰文 : 許江明

欄名 : 通脹偵察站

相關文章

【通脹源頭】日圓貶值背後 日央「孳息曲綫控制」是元兇？（第二版）
2022/06/26
【通脹源頭】日圓貶值背後 日央「孳息曲綫控制」是元兇？（第二版）

你可能感興趣

【通脹源頭】日圓貶值背後 日央「孳息曲綫控制」是元兇？（第二版）
08:30 2022/06/26
【通脹源頭】日圓貶值背後 日央「孳息曲綫控制」是元兇？（第二版）

最新專欄文章

【通脹偵察站】聯儲局官員：不肯定今輪加息周期是否已完成（持續更新）
2023/07/31
【通脹偵察站】聯儲局官員：不肯定今輪加息周期是否已完成（持續更新）
【通脹偵察站】德國6月通脹率反彈超預期 美、英、歐央行行長齊稱需加息（持續更新）
2023/06/30
【通脹偵察站】德國6月通脹率反彈超預期 美、英、歐央行行長齊稱需加息（持續更新）
【通脹偵察站】美國消費信心跌至半年新低 再有大行裁員削開支 （持續更新）
2023/05/31
【通脹偵察站】美國消費信心跌至半年新低 再有大行裁員削開支 （持續更新）
【通脹偵察站】美國首季經濟增長放緩惟通脹仍高 聯儲局近9成機會5月再加息（持續更新）
2023/05/02
【通脹偵察站】美國首季經濟增長放緩惟通脹仍高 聯儲局近9成機會5月再加息（持續更新）
【通脹偵察站】美國上周新申領失業救濟人數超預期 聯儲局官員料今年將加息多一次（持續更新）
2023/04/01
【通脹偵察站】美國上周新申領失業救濟人數超預期 聯儲局官員料今年將加息多一次（持續更新）
宏觀分析 貨幣政策 經濟數據表現 財政政策 花旗銀行 遜於預期 加息 美國聯儲局 通脹 議息

下一篇文章

標題黨氾濫 演算法也失準

推薦文章

油元深不見底 沙特展望2030
油元深不見底 沙特展望2030
標題黨氾濫 演算法也失準
標題黨氾濫 演算法也失準
美國經濟強勁 通脹回落有變數？
美國經濟強勁 通脹回落有變數？
沙特收購麥巴比 天價轉會有幾癲？
沙特收購麥巴比 天價轉會有幾癲？
【通脹偵察站】日央行委員：不排除日本通脹可持續高於2%目標（持續更新）
【通脹偵察站】日央行委員：不排除日本通脹可持續高於2%目標（持續更新）
一手貨尾量高企 增添樓市下行壓力
一手貨尾量高企 增添樓市下行壓力