【通脹偵察站】日央行：通脹略低於預期 故貨幣繼續寬鬆（持續更新）

【日央行：通脹略低於預期續推貨幣寬鬆】日本央行行長植田和男參加美國傑克遜霍爾（Jackson Hole）全球央行年會時表示，日本基本通脹仍略低於2%的目標，所以日央行繼續堅持目前的貨幣寬鬆框架。他指出，7月不包括生鮮食品的核心通脹率為3.1%，預計到年底將下降，原因是日本今年上半年的經濟增長，，與疫情限制解除之後的反應有關。

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