【通脹偵察站】日央行：通脹略低於預期 故貨幣繼續寬鬆（持續更新） 財金 15:39 2023/08/28 分享： 分享： 【日央行：通脹略低於預期續推貨幣寬鬆】日本央行行長植田和男參加美國傑克遜霍爾（Jackson Hole）全球央行年會時表示，日本基本通脹仍略低於2%的目標，所以日央行繼續堅持目前的貨幣寬鬆框架。他指出，7月不包括生鮮食品的核心通脹率為3.1%，預計到年底將下降，原因是日本今年上半年的經濟增長，，與疫情限制解除之後的反應有關。 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 許江明 欄名 : 通脹偵察站 相關文章 【通脹源頭】日圓貶值背後 日央「孳息曲綫控制」是元兇？（第二版） 2022/06/26 【通脹源頭】日圓貶值背後 日央「孳息曲綫控制」是元兇？（第二版） 3原因推美債息創15年高 今次「熊市走峭」非利淡 2023/08/24 3原因推美債息創15年高 今次「熊市走峭」非利淡 一變數礙新興市場減息期（新增圖表） 2023/08/20 一變數礙新興市場減息期（新增圖表） 你可能感興趣 【通脹源頭】日圓貶值背後 日央「孳息曲綫控制」是元兇？（第二版） 08:30 2022/06/26 【通脹源頭】日圓貶值背後 日央「孳息曲綫控制」是元兇？（第二版） 3原因推美債息創15年高 今次「熊市走峭」非利淡 18:00 2023/08/24 3原因推美債息創15年高 今次「熊市走峭」非利淡 一變數礙新興市場減息期（新增圖表） 15:05 2023/08/20 一變數礙新興市場減息期（新增圖表） 最新專欄文章 【通脹偵察站】聯儲局官員：不肯定今輪加息周期是否已完成（持續更新） 2023/07/31 【通脹偵察站】聯儲局官員：不肯定今輪加息周期是否已完成（持續更新） 【通脹偵察站】德國6月通脹率反彈超預期 美、英、歐央行行長齊稱需加息（持續更新） 2023/06/30 【通脹偵察站】德國6月通脹率反彈超預期 美、英、歐央行行長齊稱需加息（持續更新） 【通脹偵察站】美國消費信心跌至半年新低 再有大行裁員削開支 （持續更新） 2023/05/31 【通脹偵察站】美國消費信心跌至半年新低 再有大行裁員削開支 （持續更新） 【通脹偵察站】美國首季經濟增長放緩惟通脹仍高 聯儲局近9成機會5月再加息（持續更新） 2023/05/02 【通脹偵察站】美國首季經濟增長放緩惟通脹仍高 聯儲局近9成機會5月再加息（持續更新） 【通脹偵察站】美國上周新申領失業救濟人數超預期 聯儲局官員料今年將加息多一次（持續更新） 2023/04/01 【通脹偵察站】美國上周新申領失業救濟人數超預期 聯儲局官員料今年將加息多一次（持續更新） 日圓 英倫銀行 通縮 歐洲央行 利率期貨 國債 經濟衰退 經濟 美元 宏觀分析