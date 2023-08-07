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【通脹偵察站】有聯儲局官員稱要繼續加息 摩通轉軚料美國今年不衰退（持續更新）

財金 10:29 2023/08/07

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薩默斯：美國經濟軟著陸可能性增加】美國前財長薩默斯稱，過去數月經濟數據表現較預期好，與較早時比較，美國經濟邁向軟著陸的可能性增加，但亦擔心通脹會捲土重來。他指，現時說戰勝通脹仍為時過早，讚賞聯儲局保持審慎態度，應對就業和通脹數據，並堅持不排除繼續加息的可能性。

...

撰文 : 許江明

欄名 : 通脹偵察站

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