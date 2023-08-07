【通脹偵察站】有聯儲局官員稱要繼續加息 摩通轉軚料美國今年不衰退（持續更新） 財金 10:29 2023/08/07 分享： 分享： 【薩默斯：美國經濟軟著陸可能性增加】美國前財長薩默斯稱，過去數月經濟數據表現較預期好，與較早時比較，美國經濟邁向軟著陸的可能性增加，但亦擔心通脹會捲土重來。他指，現時說戰勝通脹仍為時過早，讚賞聯儲局保持審慎態度，應對就業和通脹數據，並堅持不排除繼續加息的可能性。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 許江明 欄名 : 通脹偵察站 相關文章 【通脹源頭】日圓貶值背後 日央「孳息曲綫控制」是元兇？（第二版） 2022/06/26 【通脹源頭】日圓貶值背後 日央「孳息曲綫控制」是元兇？（第二版） 你可能感興趣 【通脹源頭】日圓貶值背後 日央「孳息曲綫控制」是元兇？（第二版） 08:30 2022/06/26 【通脹源頭】日圓貶值背後 日央「孳息曲綫控制」是元兇？（第二版） 最新專欄文章 【通脹偵察站】聯儲局官員：不肯定今輪加息周期是否已完成（持續更新） 2023/07/31 【通脹偵察站】聯儲局官員：不肯定今輪加息周期是否已完成（持續更新） 【通脹偵察站】德國6月通脹率反彈超預期 美、英、歐央行行長齊稱需加息（持續更新） 2023/06/30 【通脹偵察站】德國6月通脹率反彈超預期 美、英、歐央行行長齊稱需加息（持續更新） 【通脹偵察站】美國消費信心跌至半年新低 再有大行裁員削開支 （持續更新） 2023/05/31 【通脹偵察站】美國消費信心跌至半年新低 再有大行裁員削開支 （持續更新） 【通脹偵察站】美國首季經濟增長放緩惟通脹仍高 聯儲局近9成機會5月再加息（持續更新） 2023/05/02 【通脹偵察站】美國首季經濟增長放緩惟通脹仍高 聯儲局近9成機會5月再加息（持續更新） 【通脹偵察站】美國上周新申領失業救濟人數超預期 聯儲局官員料今年將加息多一次（持續更新） 2023/04/01 【通脹偵察站】美國上周新申領失業救濟人數超預期 聯儲局官員料今年將加息多一次（持續更新） 宏觀分析 貨幣政策 經濟數據表現 財政政策 花旗銀行 遜於預期 加息 美國聯儲局 通脹 議息