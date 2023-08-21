【通脹偵察站】歐元區7月通脹放緩 歐央行有信心今年經濟錄增長（持續更新） 財金 09:37 2023/08/21 分享： 分享： 【歐洲央行：歐元區經濟將在未來幾年保持增長】歐洲央行首席經濟學家連恩表示，能源價格比起俄烏戰爭的最初幾個月大幅下降，最終將會傳導給消費者，令家庭擁有更多的可支配收入，隨著時間推移，家庭的財務狀況將愈來愈好，有充分理由相信歐洲經濟將在未來幾年實現增長，不太可能出現深度或持續衰退。 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 許江明 欄名 : 通脹偵察站 相關文章 【通脹源頭】日圓貶值背後 日央「孳息曲綫控制」是元兇？（第二版） 2022/06/26 【通脹源頭】日圓貶值背後 日央「孳息曲綫控制」是元兇？（第二版） 一變數礙新興市場減息期（新增圖表） 2023/08/20 一變數礙新興市場減息期（新增圖表） 你可能感興趣 【通脹源頭】日圓貶值背後 日央「孳息曲綫控制」是元兇？（第二版） 08:30 2022/06/26 【通脹源頭】日圓貶值背後 日央「孳息曲綫控制」是元兇？（第二版） 一變數礙新興市場減息期（新增圖表） 15:05 2023/08/20 一變數礙新興市場減息期（新增圖表） 最新專欄文章 【通脹偵察站】聯儲局官員：不肯定今輪加息周期是否已完成（持續更新） 2023/07/31 【通脹偵察站】聯儲局官員：不肯定今輪加息周期是否已完成（持續更新） 【通脹偵察站】德國6月通脹率反彈超預期 美、英、歐央行行長齊稱需加息（持續更新） 2023/06/30 【通脹偵察站】德國6月通脹率反彈超預期 美、英、歐央行行長齊稱需加息（持續更新） 【通脹偵察站】美國消費信心跌至半年新低 再有大行裁員削開支 （持續更新） 2023/05/31 【通脹偵察站】美國消費信心跌至半年新低 再有大行裁員削開支 （持續更新） 【通脹偵察站】美國首季經濟增長放緩惟通脹仍高 聯儲局近9成機會5月再加息（持續更新） 2023/05/02 【通脹偵察站】美國首季經濟增長放緩惟通脹仍高 聯儲局近9成機會5月再加息（持續更新） 【通脹偵察站】美國上周新申領失業救濟人數超預期 聯儲局官員料今年將加息多一次（持續更新） 2023/04/01 【通脹偵察站】美國上周新申領失業救濟人數超預期 聯儲局官員料今年將加息多一次（持續更新） 日圓 英倫銀行 通縮 歐洲央行 利率期貨 國債 經濟衰退 經濟 美元 宏觀分析