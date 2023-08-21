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【通脹偵察站】歐元區7月通脹放緩 歐央行有信心今年經濟錄增長（持續更新）

財金 09:37 2023/08/21

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歐洲央行：歐元區經濟將在未來幾年保持增長】歐洲央行首席經濟學家連恩表示，能源價格比起俄烏戰爭的最初幾個月大幅下降，最終將會傳導給消費者，令家庭擁有更多的可支配收入，隨著時間推移，家庭的財務狀況將愈來愈好，有充分理由相信歐洲經濟將在未來幾年實現增長，不太可能出現深度或持續衰退。

...

撰文 : 許江明

欄名 : 通脹偵察站

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