【通脹偵察站】歐洲央行：基本通脹或已見頂 惟下降速度太慢（持續更新） 財金 10:19 2023/08/22 分享： 分享： 【歐洲央行：基本通脹或已見頂】歐洲央行於每月的經濟報告中指，基本通脹率可能經已見頂，不過，通脹下降速度太慢，通脹率停留在2%以上的風險愈來愈大，指市場普遍認為通脹率將長期高於2%的歐洲央行目標水平，特別是持續的高薪酬壓力，可能會令壓低通脹的工作變得更加困難。 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 許江明 欄名 : 通脹偵察站 相關文章 【通脹源頭】日圓貶值背後 日央「孳息曲綫控制」是元兇？（第二版） 2022/06/26 【通脹源頭】日圓貶值背後 日央「孳息曲綫控制」是元兇？（第二版） 一變數礙新興市場減息期（新增圖表） 2023/08/20 一變數礙新興市場減息期（新增圖表） 你可能感興趣 【通脹源頭】日圓貶值背後 日央「孳息曲綫控制」是元兇？（第二版） 08:30 2022/06/26 【通脹源頭】日圓貶值背後 日央「孳息曲綫控制」是元兇？（第二版） 一變數礙新興市場減息期（新增圖表） 15:05 2023/08/20 一變數礙新興市場減息期（新增圖表） 最新專欄文章 【通脹偵察站】聯儲局官員：不肯定今輪加息周期是否已完成（持續更新） 2023/07/31 【通脹偵察站】聯儲局官員：不肯定今輪加息周期是否已完成（持續更新） 【通脹偵察站】德國6月通脹率反彈超預期 美、英、歐央行行長齊稱需加息（持續更新） 2023/06/30 【通脹偵察站】德國6月通脹率反彈超預期 美、英、歐央行行長齊稱需加息（持續更新） 【通脹偵察站】美國消費信心跌至半年新低 再有大行裁員削開支 （持續更新） 2023/05/31 【通脹偵察站】美國消費信心跌至半年新低 再有大行裁員削開支 （持續更新） 【通脹偵察站】美國首季經濟增長放緩惟通脹仍高 聯儲局近9成機會5月再加息（持續更新） 2023/05/02 【通脹偵察站】美國首季經濟增長放緩惟通脹仍高 聯儲局近9成機會5月再加息（持續更新） 【通脹偵察站】美國上周新申領失業救濟人數超預期 聯儲局官員料今年將加息多一次（持續更新） 2023/04/01 【通脹偵察站】美國上周新申領失業救濟人數超預期 聯儲局官員料今年將加息多一次（持續更新） 日圓 英倫銀行 通縮 歐洲央行 利率期貨 國債 經濟衰退 經濟 美元 宏觀分析