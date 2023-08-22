【通脹偵察站】歐洲央行：基本通脹或已見頂 惟下降速度太慢（持續更新）

【歐洲央行：基本通脹或已見頂】歐洲央行於每月的經濟報告中指，基本通脹率可能經已見頂，不過，通脹下降速度太慢，通脹率停留在2%以上的風險愈來愈大，指市場普遍認為通脹率將長期高於2%的歐洲央行目標水平，特別是持續的高薪酬壓力，可能會令壓低通脹的工作變得更加困難。

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