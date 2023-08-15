【通脹偵察站】美國消費者對未來一年通脹預期跌至兩年新低 中國7月經濟數據遜預期（持續更新）

【國統局：經濟持續恢復但內需仍不足】 國家統計局新聞發言人付凌暉表示，國內需求仍顯不足，經濟恢復向好基礎仍待加固。下階段要加大宏觀政策調控力度，著力擴大內需、提振信心、防範風險。不斷推動經濟運行持續好轉、內生動力持續增強。

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