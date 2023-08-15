【通脹偵察站】美國消費者對未來一年通脹預期跌至兩年新低（持續更新） 財金 09:50 2023/08/15 分享： 分享： 【美國消費者對未來一年通脹預期跌至兩年新低】紐約聯儲銀行最新調查顯示，7月美國消費者對未來一年通脹預期中值由前一個月的3.8%跌至3.5%，是2021年4月以來最低，至於未來3年和5年的通脹預期亦下跌，都是由前一個月的3%跌至2.9%。 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 許江明 欄名 : 通脹偵察站 相關文章 【通脹源頭】日圓貶值背後 日央「孳息曲綫控制」是元兇？（第二版） 2022/06/26 【通脹源頭】日圓貶值背後 日央「孳息曲綫控制」是元兇？（第二版） 你可能感興趣 【通脹源頭】日圓貶值背後 日央「孳息曲綫控制」是元兇？（第二版） 08:30 2022/06/26 【通脹源頭】日圓貶值背後 日央「孳息曲綫控制」是元兇？（第二版） 最新專欄文章 【通脹偵察站】聯儲局官員：不肯定今輪加息周期是否已完成（持續更新） 2023/07/31 【通脹偵察站】聯儲局官員：不肯定今輪加息周期是否已完成（持續更新） 【通脹偵察站】德國6月通脹率反彈超預期 美、英、歐央行行長齊稱需加息（持續更新） 2023/06/30 【通脹偵察站】德國6月通脹率反彈超預期 美、英、歐央行行長齊稱需加息（持續更新） 【通脹偵察站】美國消費信心跌至半年新低 再有大行裁員削開支 （持續更新） 2023/05/31 【通脹偵察站】美國消費信心跌至半年新低 再有大行裁員削開支 （持續更新） 【通脹偵察站】美國首季經濟增長放緩惟通脹仍高 聯儲局近9成機會5月再加息（持續更新） 2023/05/02 【通脹偵察站】美國首季經濟增長放緩惟通脹仍高 聯儲局近9成機會5月再加息（持續更新） 【通脹偵察站】美國上周新申領失業救濟人數超預期 聯儲局官員料今年將加息多一次（持續更新） 2023/04/01 【通脹偵察站】美國上周新申領失業救濟人數超預期 聯儲局官員料今年將加息多一次（持續更新） 宏觀分析 貨幣政策 經濟數據表現 財政政策 花旗銀行 遜於預期 加息 美國聯儲局 通脹 議息