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【通脹偵察站】美國消費者對未來一年通脹預期跌至兩年新低（持續更新）

財金 09:50 2023/08/15

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美國消費者對未來一年通脹預期跌至兩年新低】紐約聯儲銀行最新調查顯示，7月美國消費者對未來一年通脹預期中值由前一個月的3.8%跌至3.5%，是2021年4月以來最低，至於未來3年和5年的通脹預期亦下跌，都是由前一個月的3%跌至2.9%。

...

撰文 : 許江明

欄名 : 通脹偵察站

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