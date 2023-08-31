  • 31°C
香港時間 : 2023831日 (週四) 13:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【通脹偵察站】美國第二季GDP向下修訂 市場料聯儲局9月不加息（持續更新）

財金 11:42 2023/08/31

分享：

分享：

市場料聯儲局9月不加息】芝商所利率期貨顯示，截至11：40，市場預料聯儲局下次9月會議不加息的機會率升至88.5%。

...

撰文 : 許江明

欄名 : 通脹偵察站

相關文章

【通脹源頭】日圓貶值背後 日央「孳息曲綫控制」是元兇？（第二版）
2022/06/26
【通脹源頭】日圓貶值背後 日央「孳息曲綫控制」是元兇？（第二版）
3原因推美債息創15年高 今次「熊市走峭」非利淡
2023/08/24
3原因推美債息創15年高 今次「熊市走峭」非利淡
一變數礙新興市場減息期（新增圖表）
2023/08/20
一變數礙新興市場減息期（新增圖表）

你可能感興趣

【通脹源頭】日圓貶值背後 日央「孳息曲綫控制」是元兇？（第二版）
08:30 2022/06/26
【通脹源頭】日圓貶值背後 日央「孳息曲綫控制」是元兇？（第二版）
3原因推美債息創15年高 今次「熊市走峭」非利淡
18:00 2023/08/24
3原因推美債息創15年高 今次「熊市走峭」非利淡
一變數礙新興市場減息期（新增圖表）
15:05 2023/08/20
一變數礙新興市場減息期（新增圖表）

最新專欄文章

【通脹偵察站】聯儲局官員：不肯定今輪加息周期是否已完成（持續更新）
2023/07/31
【通脹偵察站】聯儲局官員：不肯定今輪加息周期是否已完成（持續更新）
【通脹偵察站】德國6月通脹率反彈超預期 美、英、歐央行行長齊稱需加息（持續更新）
2023/06/30
【通脹偵察站】德國6月通脹率反彈超預期 美、英、歐央行行長齊稱需加息（持續更新）
【通脹偵察站】美國消費信心跌至半年新低 再有大行裁員削開支 （持續更新）
2023/05/31
【通脹偵察站】美國消費信心跌至半年新低 再有大行裁員削開支 （持續更新）
【通脹偵察站】美國首季經濟增長放緩惟通脹仍高 聯儲局近9成機會5月再加息（持續更新）
2023/05/02
【通脹偵察站】美國首季經濟增長放緩惟通脹仍高 聯儲局近9成機會5月再加息（持續更新）
【通脹偵察站】美國上周新申領失業救濟人數超預期 聯儲局官員料今年將加息多一次（持續更新）
2023/04/01
【通脹偵察站】美國上周新申領失業救濟人數超預期 聯儲局官員料今年將加息多一次（持續更新）
日圓 英倫銀行 通縮 歐洲央行 利率期貨 國債 經濟衰退 經濟 美元 宏觀分析

下一篇文章

俄烏終戰博弈 特朗普成變數？

推薦文章

特朗普式危機管理 化訴訟為政治能量
特朗普式危機管理 化訴訟為政治能量
共和黨新星堅守第二 指望最後直路決高下
共和黨新星堅守第二 指望最後直路決高下
俄烏終戰博弈 特朗普成變數？
俄烏終戰博弈 特朗普成變數？
港寫字樓淨吸納量續負 惟2類企業逆市擴充（新增圖表）
港寫字樓淨吸納量續負 惟2類企業逆市擴充（新增圖表）
A股降印花稅 省交易成本外有一重要訊號
A股降印花稅 省交易成本外有一重要訊號
【通脹偵察站】美國第二季GDP向下修訂 市場料聯儲局9月不加息（持續更新）
【通脹偵察站】美國第二季GDP向下修訂 市場料聯儲局9月不加息（持續更新）