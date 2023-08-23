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【通脹偵察站】美樓按均息穿7厘 聯儲局官員：經濟可能重新加速（持續更新）

財金 09:33 2023/08/23

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里士滿聯儲：央行收水不算太快】巴爾金稱，他不會預先預斷聯儲局於下月議息會議應該採取甚麼行動，而近期金融市場的走勢並沒有令他認為金融條件收緊得太快，他不認為美國的十年期國債孳息率升穿4厘是不合適。

...

撰文 : 許江明

欄名 : 通脹偵察站

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