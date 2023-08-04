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【通脹偵察站】英國加息四分一厘符預期 貝利稱續採措施遏通脹（持續更新）

財金 08:27 2023/08/04

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貝利：會採取一切必要措施來遏通脹】英倫銀行行長貝利表示，高通脹對經濟不利並對社會底層打擊最大，取決於經濟方面的證據表明甚麼，但無論發生甚麼，都會採取一切必要措施來降低通脹。

...

撰文 : 許江明

欄名 : 通脹偵察站

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