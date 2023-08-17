【通脹偵察站】議息紀錄：通脹存在重大上行風險 前聯儲局官員料今年再加息1次（持續更新） 財金 09:33 2023/08/17 分享： 分享： 【聯儲局前副主席料今年內將再加息1次】聯儲局前副主席克拉里達稱，基於通脹有顯著的上行風險，加上聯儲局局內官員6月時預測今年還會加息2次四分一厘，他預計今年還會加息多1次。 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 許江明 欄名 : 通脹偵察站 相關文章 【通脹源頭】日圓貶值背後 日央「孳息曲綫控制」是元兇？（第二版） 2022/06/26 【通脹源頭】日圓貶值背後 日央「孳息曲綫控制」是元兇？（第二版） 你可能感興趣 【通脹源頭】日圓貶值背後 日央「孳息曲綫控制」是元兇？（第二版） 08:30 2022/06/26 【通脹源頭】日圓貶值背後 日央「孳息曲綫控制」是元兇？（第二版） 最新專欄文章 【通脹偵察站】聯儲局官員：不肯定今輪加息周期是否已完成（持續更新） 2023/07/31 【通脹偵察站】聯儲局官員：不肯定今輪加息周期是否已完成（持續更新） 【通脹偵察站】德國6月通脹率反彈超預期 美、英、歐央行行長齊稱需加息（持續更新） 2023/06/30 【通脹偵察站】德國6月通脹率反彈超預期 美、英、歐央行行長齊稱需加息（持續更新） 【通脹偵察站】美國消費信心跌至半年新低 再有大行裁員削開支 （持續更新） 2023/05/31 【通脹偵察站】美國消費信心跌至半年新低 再有大行裁員削開支 （持續更新） 【通脹偵察站】美國首季經濟增長放緩惟通脹仍高 聯儲局近9成機會5月再加息（持續更新） 2023/05/02 【通脹偵察站】美國首季經濟增長放緩惟通脹仍高 聯儲局近9成機會5月再加息（持續更新） 【通脹偵察站】美國上周新申領失業救濟人數超預期 聯儲局官員料今年將加息多一次（持續更新） 2023/04/01 【通脹偵察站】美國上周新申領失業救濟人數超預期 聯儲局官員料今年將加息多一次（持續更新） 經濟衰退 經濟 美元 宏觀分析 貨幣政策 經濟數據表現 財政政策 花旗銀行 遜於預期 加息