港股2萬關爭持 光大證券：市場情緒觸底 港股現吸納時機(附8月推薦股份)

內地提振經濟的利好政策，消息帶動港股反彈，推動恒指曾升破2萬大關，見3個月高位。惟其後大市上攻乏力，恒指於2萬關爭持。對於港股後市，分析普遍樂觀。光大證券認為，市場情緒已經觸底，港股具備配置機會。

▼ 點擊圖片放大

中央推出政策救市，港股連日急彈。光大證券表示，前期市場對宏觀的悲觀情緒已經充分反映在市場中，7月份政策面持續輸出利好，宏觀經濟運行的實際情況有望在下半年跑贏預期。

7月政治局會議，指出當前經濟運行面臨新的困難挑戰，要「加大宏觀政策調控力度」。新一輪政策發力周期中，3個方面尤其值得關注：大力支持科技創新、優化房地產政策、化解地方債務風險。隨著後續相應的支持政策持續落地，有利於繼續提振港股市場情緒。

政策面利好頻出 科技股迎來長綫佈局

政策面利好頻出，科技股迎來長綫佈局節點。7月國資委研討會強調要全力以赴發展戰略性新興產業，同時7月12日平臺企業座談會召開，會上平台經濟大有可為。此外，習近平對網路安全和資訊化工作作出重要指示，強調深入貫徹黨中央關於網路強國的重要思想，大力推動網信事業高品質發展。

&hellip； &hellip；更多內容，登入詳閱。

；

報告來源：光大證券

編輯：錢家鋒

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

...