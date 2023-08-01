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標題黨氾濫 演算法也失準

國際 20:14 2023/08/01

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Facebook一類的社交平台無可否認侵蝕新聞業，不少人直接在Facebook吸收新聞資訊，不點進新聞網站，搶走了流量。可是，光靠社交平台看新聞有缺陷，平台的帖文推薦依靠演算法，而非按照時序，往往不顯示最新的資訊，反而推受歡迎但過時的資訊，對社交平台這種特性不滿的相信大不乏人。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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