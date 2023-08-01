標題黨氾濫 演算法也失準 國際 20:14 2023/08/01 分享： 分享： Facebook一類的社交平台無可否認侵蝕新聞業，不少人直接在Facebook吸收新聞資訊，不點進新聞網站，搶走了流量。可是，光靠社交平台看新聞有缺陷，平台的帖文推薦依靠演算法，而非按照時序，往往不顯示最新的資訊，反而推受歡迎但過時的資訊，對社交平台這種特性不滿的相信大不乏人。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 美國經濟強勁 通脹回落有變數？ 2023/07/31 美國經濟強勁 通脹回落有變數？ 油元深不見底 沙特展望2030 2023/07/31 油元深不見底 沙特展望2030 沙特收購麥巴比 天價轉會有幾癲？ 2023/07/29 沙特收購麥巴比 天價轉會有幾癲？ Twitter轉商標 鋪路美版微信 2023/07/26 Twitter轉商標 鋪路美版微信 歐洲機票太便宜 鼓勵碳排放？ 2023/07/29 歐洲機票太便宜 鼓勵碳排放？ 你可能感興趣 美國經濟強勁 通脹回落有變數？ 20:52 2023/07/31 美國經濟強勁 通脹回落有變數？ 油元深不見底 沙特展望2030 18:44 2023/07/31 油元深不見底 沙特展望2030 沙特收購麥巴比 天價轉會有幾癲？ 13:45 2023/07/29 沙特收購麥巴比 天價轉會有幾癲？ 最新專欄文章 國金札記 - 美國經濟仍強通脹回落添變數 今日 美國經濟仍強通脹回落添變數 美國經濟強勁 通脹回落有變數？ 2023/07/31 美國經濟強勁 通脹回落有變數？ 油元深不見底 沙特展望2030 2023/07/31 油元深不見底 沙特展望2030 國金札記 - 油元深不見底 沙特展望2030 2023/07/31 油元深不見底 沙特展望2030 國金札記 - 沙特收購麥巴比 天價轉會有幾癲？ 2023/07/28 沙特收購麥巴比 天價轉會有幾癲？ 人工智能 社交平台 Google Facebook Instagram