中大校董會暫收火 能否平息還看周五 財金專欄 2023/08/02 分享： 分享： 中大校董會昨日開會前夕，一副「山雨欲來風滿樓」之象，但兩小時會議後，風波的熱度似暫降溫，本來預計最敏感的兩件事，即表決議員方案，及詳細討論涉校長等的管治問題，都無發生。 一石擊起千重浪。中大高層的內部矛 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 應對北上消費熱 港如何再展優勢？ 2023/08/01 應對北上消費熱 港如何再展優勢？ 有政戲 - 內地客怕繳「重稅」 湧港血拼情不再？ 2023/07/31 內地客怕繳「重稅」 湧港血拼情不再？ 有政戲 - 中大校董改革風波 火花中仍有得傾？ 2023/07/28 中大校董改革風波 火花中仍有得傾？ 有政戲 - 區會委任佔4成 各黨鴨子划水爭位 2023/07/27 區會委任佔4成 各黨鴨子划水爭位 有政戲 - 區議會谷投票率 是否「硬任務」？ 2023/07/26 區議會谷投票率 是否「硬任務」？ 香港中文大學 立法會 劉國勳 段崇智