中大校董會暫收火 能否平息還看周五

中大校董會昨日開會前夕，一副「山雨欲來風滿樓」之象，但兩小時會議後，風波的熱度似暫降溫，本來預計最敏感的兩件事，即表決議員方案，及詳細討論涉校長等的管治問題，都無發生。

一石擊起千重浪。中大高層的內部矛

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