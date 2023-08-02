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標題黨氾濫 演算法也失準

財金專欄 2023/08/02

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Facebook（fb）一類的社交平台無可否認侵蝕新聞業，不少人直接在fb吸收新聞資訊，不點進新聞網站，搶走了流量。可是，光靠社交平台看新聞有缺陷，平台的帖文推薦依靠演算法，而非按照時序，往往不顯示最

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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