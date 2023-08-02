標題黨氾濫 演算法也失準 財金專欄 2023/08/02 分享： 分享： Facebook（fb）一類的社交平台無可否認侵蝕新聞業，不少人直接在fb吸收新聞資訊，不點進新聞網站，搶走了流量。可是，光靠社交平台看新聞有缺陷，平台的帖文推薦依靠演算法，而非按照時序，往往不顯示最 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 標題黨氾濫 演算法也失準 2023/08/01 標題黨氾濫 演算法也失準 國金札記 - 美國經濟仍強通脹回落添變數 2023/08/01 美國經濟仍強通脹回落添變數 國金札記 - 油元深不見底 沙特展望2030 2023/07/31 油元深不見底 沙特展望2030 國金札記 - 沙特收購麥巴比 天價轉會有幾癲？ 2023/07/28 沙特收購麥巴比 天價轉會有幾癲？ 國金札記 - Twitter轉商標 鋪路美版微信？ 2023/07/27 Twitter轉商標 鋪路美版微信？ 社交平台 Facebook Instagram Google 人工智能 美國 軟件 廣告