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滙豐明天除淨 想收息買貨最後機會

研究報告 09:17 2023/08/09

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滙豐 （00005） 次季業績表現勝預期，加上再展開20億美元股份回購，都利好股價走勢。業績過後滙豐股價持續攀升，高見66.7元，再創逾4年高位。滙豐在業績中宣派第二次季季股每股0.1美元，並會於本周四(8月10日)除淨。

盡管滙豐股價續升，現價的今年預測股息率達7.3厘，如果投資者無貨在手又想收取今次季息，須留意在除淨前吸納。

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（第一版）

滙豐 （00005） 次季業績盈預期，加上再展開20億美元股份回購，令滙豐次季成績表獲市場讚好。多家大行於業績後紛上調對滙豐的目標價。在美國加息周期中，於業績前，市場對滙豐次季表現有信心，股價早於業績前偷步炒高，令升見逾4年高，到業績後才稍為回軟。

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盡管滙豐股價於業績前已偷步高，惟現時今年預測股息率仍高達7.4厘，相當吸引。滙豐宣布派次季股息每股0.1美元，並於8月10日除淨，如有意收息的投資者，可留意時機吸納收息。隨着港股企業紛公布中期業績，除了滙豐，多隻銀行股宣布派息，並排住隊除淨，有意收息的投資者，可留意各股份的除淨日期。除了滙豐，8月月份將除淨的銀行股還包括渣打 （02888） 及恒生 （00011）

相關文章：恒生績後股價連跌  近6厘股息可吼位吸納

業績報喜 多家大行上調滙豐目標價

滙豐第二季列帳基準收入167億美元，按年增37%，稅前利潤約88億美元，按年增89%，俱勝預期。業績後大行紛唱好滙豐，摩根士丹利認為滙豐次季收入勝預期，撥備前經營盈利較市場預測高12%，又超出大摩預估7%，主要由較佳的淨息差及其他收入帶動，管理層調升指引後，預測數字更接近市場預期，而集團公布擬啟動最多達20億美元的股份回購計劃，則達預期上限，因而將目標價由67.5元上調至72.2元，評級「增持」。

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編輯：錢家鋒

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撰文 : 錢家鋒

欄名 : 券商報告

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