滙豐績佳+逾7厘股息吸引 大行紛讚好（附大行目標價）

滙豐 （00005） 次季業績盈預期，加上再展開20億美元股份回購，令滙豐次季成績表獲市場讚好。多家大行於業績後紛上調對滙豐的目標價。

在美國加息周期中，於業績前，市場對滙豐次季表現有信心，股價早於業績前偷步炒高，令升見逾4年高，到業績後才稍為回軟。

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盡管滙豐股價於業績前已偷步高，惟現時今年預測股息率仍高達7.4厘，相當吸引。滙豐宣布派次季股息每股0.1美元，並於8月10日除淨，如有意收息的投資者，可留意時機吸納收息。

滙豐第二季列帳基準收入167億美元，按年增37%，稅前利潤約88億美元，按年增89%，俱勝預期。

業績後大行紛唱好滙豐，摩根士丹利認為滙豐次季收入勝預期，撥備前經營盈利較市場預測高12%，又超出大摩預估7%，主要由較佳的淨息差及其他收入帶動，管理層調升指引後，預測數字更接近市場預期，而集團公布擬啟動最多達20億美元的股份回購計劃，則達預期上限，因而將目標價由67.5元上調至72.2元，評級「增持」。

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編輯：錢家鋒

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