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瑞銀：市場對恒生業績反應中性（附大行績後目標價一覽）

研究報告 18:23 2023/08/02

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恒生銀行 （00011） 周二中午公布業績，中期純利按年升79%，並宣派第二次中期息1.1元。無論是業績或是派息，恒生表現都符合市場預期，惟業績後恒生股價連日續跌。

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兩日以來，恒生股價累跌約7%，跌至110元水平，跑輸大市。券商對恒生的業績評價中性，部分大行於業績後輕微下調對恒生的目標價，加上大市轉弱，都令恒生股價添壓。

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另一方面，恒生股價急回，亦成為有意收息的投資者的吸納機會。現時恒生回落至約110元水平，正考驗7月初時106元的支持。

現時，隨着股價回落，恒生今年的預測股息率約5.8厘，隨着股息增加，預期明年股息率有望逾6厘。有意收息的投資者可考慮在恒生股價回落的時間吼吸納。

恒生會於8月14日除淨，其後將派發第二次中期股息侮股1.1元。投資者可留意時機。


編輯：錢家鋒

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