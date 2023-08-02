小麥供應之亂 造就即食麵盈利新高

今年以來，日本通脹維持在温和水平，但工資增幅輕微跑輸通脹，導致消費者有「消費降級」的傾向。

本欄於「松本清與Cocokara連環成合併典範」提到，不少公司觀察到消費者為節省開支，轉買價格稍低的自家品牌產品，可說是「品牌降級」的現象。

全球食品類別價格指數自去年俄烏戰爭以來持續上升。於美國就有部分消費者直接改變飲食習慣，由原本較貴價的餐單，轉換成即食麵一類平價餐單，形成「品類降級」。雖然，此種現象對經濟長遠發展並非好事，卻對即食麵廠家如日清食品 （01475） 和東洋水產（日：2875）利好。

相信香港的讀者對日清食品旗下的「出前一丁」和東洋水產旗下Maruchan品牌「正麵」都有一定的認識。日清食品連同子公司明星食品已佔日本市場半壁江山，加上東洋水產兩成以上市佔率，已主導日本即食麵市場。

不過，俄烏戰爭爆發後，國際小麥供應大亂。日本8成以上小麥供應依賴進口，雖然美國、加拿大及澳洲為進口國，但供應量未受影響，面對國際小麥價格一度急升近倍的壓力。由於小麥粉是佔即食麵成本最多的單一原材料，小麥價格直接對日本即食麵業者的生產成本帶來衝擊。

有見及此，日清和東洋水產自去年6月起，於日本，集團旗下即食麵均同時加價5%至12%，加幅最終成功抵消成本升幅，兩家公司去年全年的國內即食麵業務大致平穩。

今年6月起，兩家公司再次同時加價10%至13%，但小麥價格已跌穿開戰前的水平，除非地緣政治再有變數，此次加價很有可能為公司提高利潤率。

以美國為首的海外市場，兩家公司遇上與日本本土極為相似，甚至更好的情況。通脹使海外消費者降級購買更多即食麵，而產品成功加價，造成價量齊升的理想局面。日清和東洋水產截至今年3月的全年業績中，海外業務的營業利潤分別增長1.2倍和1.6倍。



隨着食品供應鏈正常化，今年兩家公司或迎來價量持續提升，成本則持續正常化，共三重利好。東洋水產剛公布本財年第一季業績，其季度盈利再創新高；日清則於截稿後公布季績，屆時再留意最新發展。

（筆者公司管理之基金沒有以上公司權益。）

撰文： 黃國英資產管理分析員張雄略

編輯：鍾采餘

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

...