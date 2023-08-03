沈建光 評發改委促消費20條（第二版）

內地居民消費信心持續低迷，中央政府再次擴大財政支持的推出促進消費20條的措施，進一步利好平台經濟。內地經濟學家沈建光表示是次擴大消費的措施，大幅提升平台企業促消費作用。

同時，沈建光提出 3項建議 以支持中小企業發展：

（1） 內地政府可改變直接對微企進行減稅降費的紓困思路，加大對平台企業，支持中小企業發展的財稅補貼； （2） 可借助平台企業對中小企業 發放採購券 ，由平台企業帶動廣大中小企的融合脫困，緩解企業的經營壓力和居民的就業壓力； （3） 鼓勵金融機構與平台科技企業合作，推廣應用供應鏈金融科技，通過數字化實現供應鏈金融服務與產業供應鏈發展的「雙鏈聯動」，更好地緩解中小企業的融資困境。



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第一版

近日發改委發布《關於恢復和擴大消費的措施》，當中沈建光3點優化措施加以分析，詳情如下：

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（1）加快消費新場景新模式發展

鼓勵數字技術企業搭建面向生活服務的數字化平台，推進數字生活智能化，打造數字消費業態、智能化沉浸式服務體驗。京東集團副總裁、京東數字科技首席經濟學家沈建光指出，平台經濟企業，利用自身的客戶積累和技術優勢，不斷拓展綫上醫療、綫上教育等新型數字消費場景。

他認為，在此基礎上金融機構與平台企業合作，積極推進場景金融服務，提升數智化風控能力，消費金融服務的質量和效率也大大改善。

（2）促進農村消費

完善農村電子商務和快遞物流配送體系。大力發展農村直播電商、即時零售，推動電商平台和企業豐富面向農村的產品和服務供給，沈建光稱......更多內容，用戶請登入。

報告來源：沈建光博士宏觀研究

編輯：鍾采餘

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